Fanpage.it - Il Cyber Monday 2024 è oggi: le migliori offerte e gli sconti di cui approfittare su Amazon

Leggi su Fanpage.it

, 2 dicembre, è il: da mezzanotte fino alle 23.59 potetedivantaggiosi su tutte le categorie merceologiche. Sutrovate in sconto elettrodomestici per la cucina e per la pulizia della casa, ma anche smartphone, smart tv e smart watch.