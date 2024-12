Parmatoday.it - Il crack dilaga nei quartieri della città: Montanara nuova meta di spaccio e consumo

Leggi su Parmatoday.it

Lodi sostanze stupefacenti a Parma non è un'attività riservata alle cosiddette aree calde, ad alcunie vie che legano ormai il loro nome ad una situazione di degrado e alla presenza di spacciatori. Via Trento, via Palermo, viale dei Mille, il parco Ducale, la zona.