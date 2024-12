Lanazione.it - Il coordinamento. No Multiutility scrive ai sindaci

Ildelle associazioni No(di cui fa parte anche l’associazione regionale ADiC Toscana APS), si è sempre battuto per la gestione dei servizi interamente pubblica (in house) e sotto un controllo diretto deie in vista della Conferenza Territoriale del 5 dicembre chiede ai primi cittadini di votare contro. "Ringraziamo gli undici, definiti dalla stampa ’ribelli’, che hanno chiesto all’Autorità Idrica Toscana di riconvocare la Conferenza Territoriale 3 per chiedere di sospendere la gara per l’affidamento pubblico privato al fine di raggiungere l’obiettivo dell’affidamento in house providing del servizio, anche in considerazione che molti comuni con gestore Publiacqua hanno visto rinnovato il consiglio comunale", scrivono dal. "Per questo motivo in appoggio alla loro iniziativa abbiamo inviato una lettera a tutti i comuni della Conferenza Territoriale 3 Medio Valdarno – aggiungono – e, anche noi, come tutti i cittadini che nel 2011 hanno votato il referendum per l’acqua pubblica, siamo ribelli".