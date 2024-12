Fanpage.it - Il centrodestra va all’attacco di Stellantis dopo le dimissioni di Tavares, Salvini: “È disgustoso”

Leggi su Fanpage.it

Un "tracollo economico annunciato" quello di, in una situazione "disgustosa" che ha portato alledell'ad. Matteonon ha risparmiato parole forti e ha attaccato la gestione degli Elkann: "Da italiano ne sono offeso". Tutto ilha chiesto che ora il presidente dell'azienda si presenti in Parlamento per un'audizione.