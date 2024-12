Lanazione.it - Il 3 dicembre al Maggio il concerto della Compagnia dei Babbi Natale

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 22024 – Il 3, con inizio alle ore 20, al teatro del(auditorium Zubin Mehta) va in scena undi beneficenza organizzato dalladi Babbo. Una serata di festa e solidarietà di musica con canzoni natalizie e brani popolari e anche danza. C’è anche l’educazione musicale fra le attività che la Fondazionedi Babboporta avanti per le fasce più deboli, i ragazzi in particolare. Sono infatti lo sport e la musica gli ingredienti che, secondo i, possono aiutare i ragazzi che hanno meno possibilità, ad avere impegni e sviluppare talento. Ecco quindi che, in vista del, la, che comunque è impegnata tutto l’anno in azioni importanti di solidarietà, organizza il 3alle ore 20, presso ilMusicale uno spettacolo di musica dal vivo con canzoni natalizie e popolari, dedicato alla magia del