"Ibeji figli del tuono": la ritualità africana in mostra a Milano

Lasi manifesta in tutta la sua potenza e mistero nelladel”, ospitata al Museo d’Arte e Scienza di. Curata da Bruno Albertino e Anna Alberghina, studiosi delle Arti Africane, questa esposizione esplora il culto dei gemelli presso la popolazione Yoruba della Nigeria, una delle tradizioni più affascinanti e ricche di significato della cultura.Il culto degliGli, che significa “gemelli” in lingua Yoruba, sono al centro di un culto profondamente radicato nella società di questa etnia, diffusa tra la Nigeria sud-occidentale e il Benin sud-orientale. Le nascite gemellari sono particolarmente frequenti tra gli Yoruba e sono considerate un segno di grande fortuna. Tuttavia, la morte di uno dei gemelli rappresenta un pericolo spirituale per il superstite.