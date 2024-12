Romatoday.it - I trasporti nel periodo di natale a Roma. Orari, linee gratis e ztl: tutte le informazioni

Più mezzi pubblici sulle strade, Ztl prolungate per liberare il centro e maggiori controlli sulle metro. Scatta a partire da sabato 7 dicembre il piano della mobilità diper le festività natalizie.confermate, in pratica, le misure degli anni passati eccezion fatta per gli sconti.