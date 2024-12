Laverita.info - I ruggiti di Landini, solita tigredi carta

Aver portato in piazza mezzo milione di persone non è servito a niente e per questo Mauriziofrigna e dice che il governo non può ignorare i manifestanti, supplicando un invito a Palazzo Chigi per ridiscutere la manovra finanziaria. Se c’era un modo per rappresentare l’inutilità dello sciopero generale voluto dal segretario della Cgil allo scopo di assecondare le proprie aspirazioni politiche, beh,lo ha trovato.