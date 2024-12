Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 2 dicembre 2024: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno L’amica geniale, su Rai Due Ale e Franz. Guida aiTv della serata di lunedì 2Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 2? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Movie dalle 21.10 Duello all’ultimo sangue. La gang di Slayton rapisce la fidanzata di Ben Warren, un reduce della guerra di Secessione, durante una rapina a una diligenza in Arizona. Ben è deciso a ritrovarla con l’aiuto di un indiano e di un fuorilegge redento. Su Iris e Sky Cinema Romance dalle 21.15 e dalle 21 Vi presento Joe Black. Bill Parrish ha tutto quello che un uomo può desiderare dalla vita: successo, salute, potere e una bellissima figlia.