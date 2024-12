Lapresse.it - Guinea, scontri durante partita calcio: decine di morti e feriti nella calca

È didiil bilancio dellacreatasi a seguito degliscoppiatiunadicittà di Nzerekore, nel sud della. Lo riferiscono i media locali, precisando che fra ledi tifosi rimasti uccisi ci sono anche bambini.Laè scoppiata nel pomeriggio di domenicaunafra le squadre di Labe e Nzerekore, che era la finale di un torneo in onore del leader militare della, Mamadi Doumbouya. “lasi sono registrate delle vittime”, ha riferito in un post su X il primo ministro della, Amadou Oury Bah. Anche una coalizione di partiti politici, nota come Alleanza Nazionale per l’Alternanza e la Democrazia, ha dichiarato in un comunicato che la ressa ha provocatodi. Il caos è stato innescato da un rigore contestato, a seguito del quale ci sono stati lanci di pietre da parte degli ultras e un’invasione di campo.