Fanpage.it - Guerra Medio Oriente, la tregua vacilla: IDF attacca Libano, razzi di Hezbollah. USA bacchetta Israele

Leggi su Fanpage.it

L'accordo sul cessate il fuoco intratraballa tra accuse reciproche di violazioni. Per la prima volta, oggi, anche l'organizzazione sciita l'ha interrotta, esplodendo colpi di mortaio contro basi militari israeliane al confine. Per il Pentagono comunque si tratta di “incidenti” che non metterebbero in crisi la tenuta della