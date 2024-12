Isaechia.it - Grande Fratello, le anticipazioni della sedicesima puntata: in arrivo 5 nuovi concorrenti nella Casa

Questa sera nuovo appuntamento con una nuova attesissimadi.Il reality show condotto da Alfonso Signorini torna con la sua messa in onda di lunedì sera in prima serata su Canale 5. In studio, come sempre, le due apprezzate opinioniste: Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi. Ma anche la simpatica Rebecca Staffelli che si occupaparte social e web del programma più spiato d’Italia. Ma cosa ci riserverà ladi questa sera? Qui di seguito lediretta:Prosegue la divisione in due gruppi degli inquilini e, negli ultimi giorni, non sono mancate le tensioni. In, Helena e Shalia non riescono a trovare un punto di incontro per una convivenza “pacifica”, mentre in Tugurio continuano le discussioni tra Yulia e Lorenzo. Cosa succederà?Poi ancora, spazio ai(qualcuno già preannunciato)che varcheranno questa sera la famosa porta rossa del:Nel corsosono pronti a varcare la Porta Rossa: la showgirl Maria Monsè con la figlia 18enne Perla Maria (unico concorrente), l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, Bernardo Cherubini, Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori.