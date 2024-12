Davidemaggio.it - Grande Fratello 18, diretta sedicesima puntata

Anticipazionidi lunedì 2 dicembre 2024Insu Canale 5, Alfonso Signorini conduce ladel reality. Al suo fianco le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli in postazione social.Prosegue la divisione in due gruppi degli inquilini e, negli ultimi giorni, non sono mancate le tensioni. In Casa, dopo una feroce discussione, Helena e Shalia non riescono a trovare un punto di incontro per una convivenza “pacifica”, mentre in Tugurio continuano le discussioni tra Yulia e Lorenzo. Cosa succederà?Lasarà poi caratterizzata dall’ingresso di cinque nuovi concorrenti: la showgirl Maria Monsè con la figlia 18enne Perla Maria (unico concorrente), l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma, come da DM anticipato, Bernardo Cherubini, ildi Jovanotti, la giovane Chiara Cainelli ed Emanuele Fiori.