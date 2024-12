Governo Tommaso Foti ministro agli Affari europei | oggi il giuramento

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) –subentra a Raffaele Fitto, entrato formalmente in carica ieri come vicepresidente della Commissione Ue con delega a Riforme e coesione. A quanto si apprende, l'attuale capogruppo alla Camera dovrebbe giurare già, alle 12, come nuovodeglidelMeloni., viene confermato, assumerà anche tutte le altre deleghe .