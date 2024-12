Quotidiano.net - Gli stabilimenti italiani di Stellantis: dove sono, cosa producono e i giorni di cassa integrazione

Torino, 2 dicembre 2024 – Giornata difficile a Piazza Affari perdopo le dimissioni del ceo Carlos Tavares per divergenze con il Cda. Al posteo del manager francese si è insediato un comitato esecutivo guidato dal presidente John Elkann, che ha il compito di designare il successore entro la metà del 2025. Preoccupazione negli ultimi mesi per il futuro delle fabbriche italiane, chetutte interessate dallacon sospensione prolungata dell'attività produttiva fino alla fine delle festività natalizie. Ecco il punto della situazione. Mirafiori Modelli prodotti: 500 elettrica, Maserati GranTurismo e GranCabrio. Lavoratori della produzione 2.800, in tutto il comprensorio13.000. L'attività produttiva delle carrozzerie si ferma da oggi fino all'8 gennaio Lavoreranno regolarmente i dipendenti delle altre attività di manufacturing, della ricerca e sviluppo, del centro stile e degli uffici amministrativi, saranno in funzione la produzione di cambi elettrificati a doppia frizione (eDCT), l'impianto di Economia Circolare e il Battery Technology Center.