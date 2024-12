Giulia Cecchettin Turetta scrive dal carcere | Per me era o lei o niente Mi dispiace per tutto quello che ho fatto

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Il doppio filo che legaa Filippoè teso tra la 'paura per lui' e la 'paura di lui' e quando la carta del suicidio come ricatto non funziona l'asfissiante manipolatore diventa assassino. "O lei o" è una delle frasi che qualche giorno prima del delitto dell'11 novembre del .