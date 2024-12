Agrigentonotizie.it - "Giudizio durato più di due anni", il Comune batte cassa al ministero legge Pinto

Leggi su Agrigentonotizie.it

Tirato i ballo in una causa per risarcimento dconnesso a una caduta, ildi Agrigento punta a ottenere dallo Stato un indennizzo in applicazione della cosiddetta "". La vicenda giudiziaria inizia nel 2015, quando il tribunale di Agrigento ha rigettato la domanda di.