Ilgiorno.it - Giro del mondo tra i padiglioni con Il Giorno

Leggi su Ilgiorno.it

Ildelin poco più di una settimana. Novanta Paesi in nove giorni. Dalle vetrine italiane agli stand di Francia e Germania, salendo verso il Nord Europa di Finlandia e Lettonia, virando alla scoperta dell’ecosistema Arabia Saudita, e poi Marocco e Tunisia, Eritrea, Guinea, e ancora Oman, Georgia e Uzbekistan, il fascino latinoamericano del Perù e le tradizioni asiatiche di Cina, Vietnam e Indonesia. Nel viaggio tra i Paesi delle meraviglie (o meglio: in questa maratona del “vivere bene“ nel rispetto della natura) c’è anche Il. Il nostro quotidiano sarà presente oggi e domani al polo fieristico di Rho-Pero per raccontare in diretta le storie degli artigiani e descrivere la legacy sui territori. Un salotto tv (nella reception dei2 e 4) con i giornalisti e la redazione social de Il, aperto al pubblico, ospiterà interviste ai protagonisti e approfondimenti sul tema di questa edizione dell’evento, articoli e video che poi saranno pubblicati sul giornale, sul nostro sito web e sui profili social.