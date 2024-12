Quicomo.it - Giovanni Allevi, soldout il concerto al Teatro Sociale di Como

Leggi su Quicomo.it

Dopo il suo passaggio dello scorso febbraio al Festival di Sanremo, con un monologo che ha emozionato tutti per il suo ritorno in pubblico a due anni di assenza per la malattia che sta combattendo con grande forza, il Maestrotorna adomenica 8 dicembre 2024, al