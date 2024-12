Generali e Natixis verso costituzione joint venture 50% 50% per gestione congiunta di 19 miliardi di asset da gennaio 2025

Ilgiornaleditalia.it - Generali e Natixis verso costituzione joint venture 50% / 50% per gestione congiunta di 1,9 miliardi di asset da gennaio 2025

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

stanno lavorando a unache potrebbe posizionarsi come il secondo maggiore gestore di fondi in Europa, con un patrimonio vicino ai 1.900di euro; l'accordo, previsto entro, mira a rafforzare le posizioni di entrambi i gruppi in un mercato sempre più c