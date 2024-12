Gaia, concerto evento al Fabrique di Milano nel 2025

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – Fresca dell’annuncio della sua partecipazione in gara al Festival di Sanremoe al lavoro su un nuovo progetto discografico,svela il suo ritorno dal vivo con uno specialealdiin calendario mercoledì 7 maggio. Dopo un 2024 di grandi successi inaugurato con il singolo ‘Tokyo’ primo in radio, proseguito con ‘Dea Saffica’, brano manifesto, e ‘Sesso e samba’ in coppia con Tony Effe, hit dell’estate al primo posto in Fimi per 12 settimane consecutive e certificata 4 Platino,è pronta a esplorare nuovi territori nella dimensione live, presentando al pubblico il suo universo artistico e le sue molteplici anime musicali. Cantautrice versatile e poliedrica, capace di fondere italiano e portoghese dando voce alle sue forti origini brasiliane,– con due album all’attivo, ‘Nuova Genesi’ e ‘Alma’ – è stata proclamata a settembre 2024 ‘Hitmaker of the year’ nella prima edizione italiana dei Billboard Women in Music.