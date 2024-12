Europa.today.it - Franz Ferdinand, il colpo di pistola che ha risvegliato l'Indie

Leggi su Europa.today.it

La dilatazione del tempo nella cronologia della musica rock dovrebbe essere studiata in fisica. Tra Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band e Never Mind The Bollock la distanza temporale sembra enorme, invece sono solo dieci gli anni che dividono i due capolavori. L'uscita dell'omonimo album dei.