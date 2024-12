Newsagent.it - Francesco Franchini nuovo Deputy General Manager e membro del Consiglio di Amministrazione di Comelit Group S.p.A.

S.p.A., azienda leader nel settore della sicurezza, è lieta di annunciare l’ingresso dinel proprio organico con il ruolo di. Questa importante nomina testimonia la volontà dell’azienda di consolidare la propria posizione di mercato e si inserisce in un più ampio progetto strategico di continuità e sviluppoiale.vanta un’esperienza trentennale nelle vendite, marketing emanagement. Con 26 anni trascorsi all’interno del gruppo multinazionale Somfy, dove ha ricoperto incarichi dimanagement di crescente responsabilità fino al ruolo di Vice President della business area Central Europe,porta inla sua vasta esperienza internazionale e multidisciplinare. La sua capacità di gestione e la profonda conoscenza dei mercati globali contribuiranno in maniera significativa a rafforzare il percorso di crescita e innovazione cheha intrapreso da tempo, non solo garantendo un presidio continuo e qualificato delle aree operative, ma anche rafforzando la capacità dell’azienda di rispondere con efficacia e prontezza alle opportunità e alle sfide di un mercato in costante evoluzione.