Francesco Chiofalo nuova storia d’amore con una misteriosa influencer? Spunta il nome di Michelle Comi

Leggi su Dailynews24.it

Dopo la fine della relazione con Drusilla Gucci e un breve flirt estivo con Manuela Carriero,torna a far parlare di sé per la sua vita sentimentale. Manuela, ex tronista, aveva confermato nelle scorse settimane che tra loro c’era stata una frequentazione. Tuttavia, pare che lasi sia già conclusa. Una.L'articolocon unaildi