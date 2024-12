Unlimitednews.it - Fonseca “Coppa Italia? Il Milan deve essere ambizioso”

Leggi su Unlimitednews.it

O (ITALPRESS) – “Ilnon vince lada tanto tempo per cui dobbiamo avere un’ambizione chiara in questa competizione. La partita col Sassuolo è importante perchè dobbiamo vincerla se vogliamo avere l’aspirazione di andare in finale”. Pauloassicura che i rossoneri non snobberanno la sfida contro la capolista della serie B, quel Sassuolo che arriverà domani a San Siro per gli ottavi di, trofeo che manca in bacheca dal 2003. Questo non significa che non ci sarà turnover, anzi. “Dobbiamo farlo, abbiamo giocato due giorni fa, se non gestiamo bene i giocatori possiamo avere dei problemi fisici e non lo vogliamo – chiarisceai canali ufficiali del club – Io ho fiducia in tutti, cambieremo qualcuno ma presenteremo una squadra forte per vincere la partita”.