Fanpage.it - Fonseca annuncia due assenze pesanti contro il Sassuolo: Maignan e Theo Hernandez non convocati

ci sarà qualche rotazione obbligata per il Milan in Coppa Italia, assenti due big: "Se non gestiamo bene la squadra e i giocatori potremmo avere dei problemi fisici e questo non lo vogliamo"