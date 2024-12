Unlimitednews.it - Focus Salute – Vaccino Anti-HPV, conoscerlo per usarlo

MILANO (ITALPRESS) –Papillomavirus: come funziona? Perché è sicuro? Come viene preparato? Contro quali ceppi ci protegge? Perché è importante vaccinare i figli adolescenti, ragazze e ragazzi, contro gli HPV? E quando è giusto vaccinarsi anche da adulti? Nel sessantesimo numero di, format di Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, spiega in modo semplice come viene preparato ilHPV, come funziona, perché previene le infezioni da HPV non ancora contratti e perché può ridurre in parte l’aggressività di quelli da cui siamo già stati infettati. Saperne di più può aumentare la motivazione a vaccinare i nostri figli e a vaccinarci, se indicato, in serenità.sat/gslUnlimited News - Notizie dal mondo