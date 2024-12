.com - Film in uscita questa settimana al cinema (2 dicembre – 8 dicembre)

Leggi su .com

Scopriamo quali sono iinneiitaliani nelladal 2al 8.sostieni No#News e visita il nostro sponsorsostieni No#News e visita il nostro sponsorMutiny in Heaven: The Birthday Party – Nick CaveData di: 22024Regia: Ian White, Ian WhiteCast: Nick Cave, Mick Harvey, Rowland S. Howard, Tracy PewDocumentario, Biografico – Australia 2023, 98 min.Alla fine degli anni ’70 Nick Cave, Mick Harvey, Tracey Pew, Phill Calvert e Rowland S. Howard misero a ferro e fuoco l’Australia con una musica che iniettava nelle ceneri del punk forti dosi di blues degenere e derive psychobilly. Il loro nome, benché per qualche anno lo cambiarono in Boys Next Door, era Birthday Party; il loro leader era un personaggio destinato nei decenni a seguire a divenire un gigante indiscusso del rock.