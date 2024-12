Ilgiornaleditalia.it - Facile Ristrutturare, nuove segnalazioni a Striscia la Notizia: "Ho già pagato tutto ma, dopo un anno, deve rivolgermi a un’altra impresa per la fine dei lavori" - VIDEO

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Morello parla anche con un altro cliente, il quale racconta che ad aprile, quando già c'era crisi, aveva chiesto adi non pagare per l’inizio dei, ma l'azienda, nonostante fosse già in difficoltà, avrebbe chiesto 9mila euro di acconto, altrimenti per l’uomo sarebbe scatta