Fabriano va di corsa Jesi si fa rimontare

57 LUISS ROMA 62 GENERAL CONTRACTOR: Tamiozzi ne, Ponziani 2, Malatesta, Bruno 8, Di Emidio 4, Nisi ne, Berra 6, Valentini 9. Marulli ne, Cena 11, Petrucci 9, Zucca 8. All. Marcello Ghizzinardi. LUISS ROMA: Pugliatti 6, Rocchi 12, Bottelli 2, Villa 3, Fallucca 9, Pasqualin 5, Jovovic, Ferrara 2, Cucci 9, Salvioni 10, Graziano 2. All. Andrea Paccariè. Arbitri: Giambuzzi (Ch), Calella (Bo). Parziali: 24-9, 38-30, 46-46.Non riesce il miracolo finale come sette giorni prima alla General Contractor: dopo essere rimasta negli spogliatoi per tutto il primo quarto, Roma prende in mano le redini della gara portandola meritatamente in porto.mette a referto 30 punti nei 15’ iniziali giocati ai limiti della perfezione e la miseria di 27 per tutto il resto della contesa. Ai capitolini il merito, dopo un inizio da incubo (massimo svantaggio 36-19 al 16’) di aver saputo imporre aggressività e ritmi frenetici alla gara spegnendo col passare dei minuti le velleità delle bocche da fuoco leoncelle.