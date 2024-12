Lanazione.it - Evento sulla disabilità ricordando Martina Sironi

“Lanella sua normalità” è il tema dell’incontro che si svolgerà domani alle 15 nella Sala Consiliare del Comune di Carrara per la giornata mondiale delle persone con, organizzata dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti Massa Carrara. L’è dedicato a, scomparsa prematuramente, che ha lasciato in quanti l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene un’opacità palpabile, diventando un grande esempio di come vivere la quotidianità nonostante tutte le sue avversità. L’incontro affronterà il tema dellavista non solo come limitazione a svolgere le attività nel modo comune, ma anche come fragilità emotiva. Ne parleranno i rappresentanti di Club Scherma Apuana, delle scuole, della Musica e Musicoterapia e degli Educatori museali, moderati da Giorgio Ricci, presidente della UICI di Massa Carrara.