Elton John la confessione dopo la malattia e le cure | Ho perso la vista

hala vita. Il cantante britannico di 77 anni ha parlato della sua condizione in unadefinita «straziante» dai media. L’autore di capolavori come Sacrifice, Rocket Man e Your song, ieri sera, 1 dicembre, ha annunciato il cattivo esito delleche l’avevano costretto a interrompere i lavori del suo ultimo album. «Come alcuni di voi sapranno, ho avuto dei problemi e ora hola», ha detto sul palco del Dominion Theatre di Londra, durante una rappresentazione di gala del nuovo musical Il diavolo veste Prada, di cui l’artista ha scritto le musiche. «Non ho potuto assistere allo spettacolo, ma mi sono divertito», ha aggiunto ringraziando il marito David Furnish, «è stato la mia roccia». Le speranze sono così svanite per il cantante che a settembre si era mostrato fiducioso: «Sto guarendo, ma è un processo estremamente lento e ci vorrà del tempo prima che latorni all’occhio colpito».