Vanityfair.it - Edoardo Bove, le parole riportate dalla Fiorentina: «Il ragazzo ci ha detto: “Voglio giocare, fatemi uscire”»

Leggi su Vanityfair.it

Dopo il malore in campo domenica, le condizioni del centrocampista viola sono in miglioramento. Oltre a medici e familiari ha visto on line anche i compagni. Sono stati esclusi danni neurologici e cardiaci, ma sono da accertare le cause del suo malore