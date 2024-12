Edoardo Bove è vigile ride e scherza | l’abbraccio della Fiorentina dopo la grande paura Ma per capire il malore serviranno nuovi esami

Leggi su Open.online

è «sveglio,ed orientato». Lo conferma lain una nota nel primo pomeriggio, facendo sapere che il centrocampista stamattina è stato risvegliato ed estubato. Ieri, 1° dicembre, ladei compagni e di tutto il calcio italiano per ilaccusato in campo durante la partita di casa contro l’Inter.ha parlato con la famiglia, la dirigenza viola, il mister e i compagni che «sono accorsi a trovarlo non appena ricevuta la bella notizia», fa sapere ancora il club. Nei prossimi giorni sarà però necessario eseguire ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato il crollo in campo di ieri. Da Careggi i medici che hanno in cura il calciatore confermano che proseguono gli approfondimenti diagnostici. Laringrazia nel dare gli aggiornamenti «l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Careggi, tutti i medici ed il personale per il lavoro svolto conumanità e professionalità», ma anche «tutto il Popolo Viola e l’intero mondo del calcio che, in questo momento così delicato, hanno dimostratovicinanza e attenzione con i loro messaggi ed il loro sostegno che hanno datoconforto sia al Club che aded alla sua famiglia».