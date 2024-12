Quotidiano.net - EasyJet, nuovo piano espansione in Italia dopo ok Ita-Lufthansa

Leggi su Quotidiano.net

conferma di essere stata identificata come remedy taker per il corto raggio nell'ambito dell'accordo tra Ita e. La compagnia riceverà slot a Milano Linate e Roma Fiumicino che consentiranno addi basare 8 aeromobili nei due aeroporti. L'diventa così il secondo principale mercato per, dove la compagnia prevede di trasportare oltre 21 milioni di passeggeri all'anno. Così la compagnia in una nota. "Siamo orgogliosi di essere stati confermati come remedy taker per il corto raggio a Milano e Roma. Questo garantirà un mercatono sempre più competitivo, consentendo adi offrire una gamma ancora più ampia di destinazioni e tariffe vantaggiose per i consumatorini. I passeggeri che voleranno da e per Linate e Roma potranno beneficiare di nuovi servizi a partire dalla prossima primavera.