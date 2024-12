Quicomo.it - Droga in via Paoli: due fermati, uno sanzionato

Leggi su Quicomo.it

Domenica pomeriggio, in via, la polizia di Stato della questura di Como ha fermato due uomini marocchini di 26 e 30 anni per un controllo. Durante l’ispezione, gli agenti hanno trovato quasi 7 grammi di hashish e mezzo grammo di cocaina nelle tasche del 26enne.Entrambi sono stati.