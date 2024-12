Ilrestodelcarlino.it - Domenica di podismo, spettacolo a Grottammare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Circa mille persone fra agonisti, non agonisti e camminatori, hanno animato la manifestazione podistica dipromossa dalla Running Riviera delle Palme, di Mariano Vesperini. In strada, su percorso omologato Fidal, gli agonisti della mezza maratona e quelli della 10 Km agonisti e non agonisti, più la camminata in rosa il cui ricavato delle iscrizioni andrà all’associazione Onphalos, che si occupa di ragazzi svantaggiati. Una bella manifestazione, seppur resa complicata dal vento. La gara principale è stata vinta da Stefano Massimi (Atletica Vomano) e per le donne da Marica Monaldi (Passo Logico) di Pescara. La 10 Km è vinta, al femminile, da Monica Foglia e al maschile da Marco Macrini.