Riminitoday.it - Discesa dell’Angelo e arrivo di Babbo Natale, il borgo si è trasformato in un paese natalizio

Leggi su Riminitoday.it

Esordio con i fiocchi per “Ildel” 2024. Fin dal mattino, Sant’Agata Feltria è stata invasa da una folla di persone che ha vissuto la prima giornata dell’edizione 2024 della manifestazione, un must per appassionati di mercatini natalizi, grazie all’ambiente suggestivo creato in un.