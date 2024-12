Perugiatoday.it - Disabilità: il ministro Locatelli inaugura all’Onu la mostra del fumetto nato in Umbria

Leggi su Perugiatoday.it

Giovedì 5 dicembre alle 18 al Palazzo dell’Onu a New York ilper le, Alessandra, inaugurerà la“The Un Convention on the rights of persons with disabilities through the eyes of young people”, realizzata a partire dal“L’importante è vincere.Insieme”.