‘Diamanti nel Fango’ OrioN a Sanremo Giovani | Trovare bellezza anche dove non si vede

Si intitola Diamanti nel Fango, il brano con cui, giovane cantautore e chitarrista di appena 18 anni, è in gara a2024. Accompagnato dal videoclip ufficiale diretto da Adriano Roidi e prodotto da 36K Agency, il brano (Stemma Music/Artist First) è caratterizzato da un testo intenso e immagini evocative che racconta l’amore come una gemma rara e preziosa, capace di brillarenelle situazioni più difficili.Diamanti nel Fango farà parte primo EP di, attualmente al lavoro con Stefano Borzi, produttore e manager noto per aver collaborato con artisti del calibro di Tiromancino, Max Gazzè e Niccolò Fabi, e David Pieralisi. Conosciamo meglio il giovane artista.Foto da Ufficio StampaL’intervista aSei tra gli artisti di2024 ed è conto alla rovescia per la tua s?da televisiva: come ti senti?Mi sento più leggero.