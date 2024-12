Lecceprima.it - Di Lernia ospite d’eccezione al Fos, con l’orchestra da camera Oles

Leggi su Lecceprima.it

È dedicato ai grandi concerti romantici per organo e orchestra l’appuntamento del Festival Organistico del Salento, in programma mercoledì 4 dicembre al Santuario di S. Antonio a Fulgenzio di Lecce (ore 19.00). Di scenada, diretta per l’occasione dal M° Francesco.