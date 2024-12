Teleclubitalia.it - Deposito officina Eav: “Compensazioni assenti, andava richiesta nuova fermata metro”

Leggi su Teleclubitalia.it

votazione in consiglio comunale questa mattina per ildell’Eav che verrà realizzato lungo via Appia. Un investimento cospicuo di circa che l’azienda regionale di trasporti fa su Giugliano per realizzare undei treni. In cambio l’Eav dovrebbe realizzare un teatro sempre lì in zona, dunque su via Appia. A .L'articoloEav: “” Teleclubitalia.