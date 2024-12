Feedpress.me - Delitto del trapano: prelievo del Dna sul sospettato Fortunato Verduci 29 anni dopo l’omicidio di Luigia Borrelli

Per la prima volta oggi, il carrozziere 65enne accusato a quasi 30dai fatti di essere l’autore del "del" avvenuto nel centro storico di Genova nel 1995, sarà presente in tribunale, dove verrà conferito l’incarico alla dottoressa dell’Istituto di Medicina Legale di Torino, Sarah Gino, per comparare il suo DNA con quello di "uomo1" trovato.