Salernotoday.it - Danni ai bagni dei disabili, il raid di un gruppo di teppisti

Leggi su Salernotoday.it

Vandalizzati iriservati ai. Accade a Nocera Superiore, in viale Europa, nella struttura predisposta per consentire alle persone contà di avere a disposizione i servizi igienici.IlUndiha danneggiato la porta d'accesso al locale per poi.