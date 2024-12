Ilpiacenza.it - Dalla Festa del ringraziamento una donazione di 1500 euro alla Pa Carpaneto

Piacenza vanta un’importante storia di Volontariato attivo, presente non solo in città ma anche in provincia.Una delle realtà più attive e conosciute è l’Anpas - Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, che con le sue diverse associazioni garantisce un presidio stabile e di riferimento.