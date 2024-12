Liberoquotidiano.it - Daily Crown: 'amore è perdono', il messaggio di Kate toccherà il cuore di Harry?

Leggi su Liberoquotidiano.it

Londra, 2 dic. (Adnkronos) - L'che perdona e che porta gioia e speranza: è ilche Catherine Middleton porterà al centro dell'evento natalizio che ha organizzato per quest'anno nell'Abbazia di Westminster. Parole che, fra le altre, potrebbero toccare ildie auspicabilmente dare finalmente il via alla riconciliazione nella famiglia reale. La principessaè pronta a ospitare il suo evento più importante dell'anno: venerdì prossimo 1.600 persone si riuniranno per il servizio di canti natalizi 'Together At Christmas'. E, in vista del grande appuntamento, la principessa del Galles, che ha vissuto un anno difficile dopo la diagnosi di cancro, ha pubblicato una lettera che verrà consegnata ai partecipanti, in cui sottolinea l'importanza della gentilezza, dele dell'empatia.