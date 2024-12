Inter-news.it - Cuper: «Appena arrivo all’Inter, discuto con Ronaldo. Il problema!»

Hectorha svelato un retroscena riguardo il suo insediamento sulla panchina dell’Inter e i rapporti con“Il Fenomeno”.LA RIVELAZIONE – Hectorè intervenuto al podcast Clank! su vari temi, tra cui il passaggioe il “battesimo con discussione” avente come co-protagonista. L’ex allenatore nerazzurro ha così commentato l’evento: «La prima cosa che faccio al momento del mioè mandare tutti sulla bilancia con il professor Alfano. Ad un certo puntoarriva e dice: ‘No, non mi peso’. Da lì ne nasce un dialogo, non dico una discussione. Alla mia richiesta di spiegazioni, lui risponde così: ‘Non mi peso perché voglio evitare che mi carichino, visto che peso tanto’. A quel punto scelsi di mandare fuori dalla palestra tutta la squadra. Rimanemmo solo io, lui e Alfano.