Triesteprima.it - Cultura: gli incontri di dicembre alla Lovat

Leggi su Triesteprima.it

TRIESTE - Proseguono anche nel mese digli appuntamentiLibreriain viale XX settembre 20, ideali per tutti gli appassionati di lettura. Ecco due eventi da non perdere.Oroscopo 2025Oggi, lunedì 2, alle ore 18.00 Simon & The Stars (Simone Morandi).