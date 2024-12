Trevisotoday.it - Crisi elettrodomestici, Electrolux di Susegana in controtendenza: 35 nuovi assunti

Leggi su Trevisotoday.it

In pienadel settoreche imperversa in tutta Europa, con le multinazionali che annunciano chiusure di stabilimenti e massicci licenziamenti, anche in Italia, conche non è da meno: gli stabilimenti italiani hanno attivato i contratti di solidarietà e incentivano.