Creature Commandos | la prima clip mostra le dinamiche esilaranti della Task Force M

Leggi su Cinefilos.it

: laleè ormai alle porte e la serie animata di Max promette di dare ai fan dei fumetti il primo assaggio del nuovo DCU dei DC Studios. Nel frattempo è stata rilasciata ladello show. In essa, Rick Flag Sr. accompagna i membriM nella loromissione, con la disfunzione tra di loro in bella. G.I. Robot vuole solo uccidere i nazisti, mentre tutti gli altri. beh, non vogliono essere lì.Per quanto riguarda Weasel, non si sta godendo il viaggio in elicottero e questo porta Flag a fare riferimento agli eventi di The Suicide Squad e alla precedente visita del mostro a Corto Maltese insieme allaX (che lo ha visto quasi annegare).Di recente è stato chiesto a Dean Lorey, showrunner di, in che modo questa serie differisce dai suoi precedenti lavori per la DC.